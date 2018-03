Eros Grau eleito para vaga na APL O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Eros Grau foi eleito anteontem, com 32 votos, para a Academia Paulista de Letras (APL). Ele vai ocupar a cadeira de número 11, que ficou vaga meses atrás com a morte do acadêmico e filósofo Milton Vargas. Na cerimônia, outro acadêmico, Mauricio de Sousa, homenageou Eros Grau com um desenho. Em junho do ano passado, o ministro concorreu a uma vaga na Academia Brasileira de Letras (ABL), mas foi derrotado pelo diplomata e escritor Geraldo Holanda Cavalcanti, que passou a ocupar a cadeira de número 29 da instituição. Ela pertencia ao teatrólogo Artur Azevedo.