Eric Clapton lança CD de inéditas com toques de jazz

As três primeiras canções - "Rockin'' Chair", "River Runs Deep" e "Judgement Day" - soam como uma volta ao tempo, numa viagem sem escalas para Nova Orleans, na mais profunda tradução do que é o blues. Em "River Runs Deep", Clapton faz parceria com J.J. Cale. Na sequência, vem "How Deep is This Ocean", uma balada romântica com uma pegada jazzística para ninguém botar defeito. Para, em seguida, o músico retornar ao blues, em "My Very Good Friend The Milkman", ao som de trompetes, tumbas e, claro, guitarra.

Surpresa é "Diamonds Made From Rain", a décima do álbum, gravada com Sheryl Crow. Infelizmente a participação da cantora se resume apenas a fazer backing vocal para Clapton, nada que mereça muito destaque.

A música que mais destoa do álbum é "Run Back To Your Side", em que Clapton se afasta um pouquinho do blues que permeia todo o CD, para exagerar nos solos de guitarra, dos quais ele é um dos mestres. Até mesmo Clapton, aos 65 anos, não se incomoda em afirmar que esse álbum saiu melhor do que a encomenda. Em entrevistas recentemente publicadas na imprensa especializada, ele disse que o disco se trata de uma "coleção eclética de canções que pouca gente conhece e de que gosto muito. Deve surpreender aos fãs, porque me surpreendeu muito". As informações são do Jornal da Tarde.