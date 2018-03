Eric Clapton faz show perfeito em SP, mas sem carisma

A título de comparação, já que Clapton divide com Paul McCartney o rol dos ídolos do rock, todos os cinco shows que o ex-beatle fez no Brasil, entre 2010 e início deste ano, foram inesquecíveis. Já o de Clapton, a sensação que ficou foi de que este foi apenas mais um show. Perfeito, mas frio. E que talvez seja esquecido daqui a alguns meses.

Nem o repertório, que ele costuma modificar bastante entre um show e outro, sofreu tantas alterações assim. Foi sentida a ausência de "I Shot The Sheriff", clássico de Bob Marley, que ganhou uma versão bem mais elaborada em sua guitarra e foi apresentada no show do Rio de Janeiro.

Além disso, a noite fria e a fina garoa incomodaram as pessoas que ficaram sentadas em cadeiras enfileiradas no gramado. Sobre este ponto, aliás, cabe uma observação. Como se tratou de um show de blues, ao qual a maioria das pessoas foi com a expectativa de se deslumbrar com a habilidade de Clapton na guitarra, teria sido melhor se a apresentação fosse feita num lugar menor e fechado. Num estádio, o público teve de se contentar em assistir de longe, ampliando ainda mais a sensação de que se tratou de uma performance protocolar.

Eric Clapton, como bom britânico, entrou no palco pontualmente às 21h. Antes de começar a cantar, dedicou o show ao piloto brasileiro de Fórmula 1 Felipe Massa. Assim como o amigo e ex-beatle George Harrison, o guitarrista também é fã de automobilismo e da Ferrari. E, sempre que pode, assiste às corridas do box da escuderia italiana. Foi desta forma que ele conheceu Felipe Massa. Ao piloto, inclusive, Clapton já havia dado uma guitarra.

A apresentação foi aberta com duas canções da década de 70, quando Clapton pertencia à banda Derek and the Dominos: "Key to Highway" e "Tell The Truth". Em seguida, apresentou o blues "Hoochie Coochie Man", do álbum "From the Cradle" (1994). Sem falar com a plateia, seu contato com ela limitava-se apenas a diplomáticos obrigados, em inglês, ao término de cada música.

De seus maiores sucessos, Clapton tocou "Wonderful Tonight", "Little Queen Of Spades" (cover de Robert Johnson), "Cocaine" e "Crossroads". "Layla", uma das músicas mais aguardadas da noite, foi apresentada com arranjos diferentes, que a deixaram mais lenta, completamente diferente da original. O guitarrista voltou para o bis para executar apenas "Crossroads". As informações são do Jornal da Tarde.