Eric Clapton é proibido de fazer show na Praça Vermelha O show que Eric Clapton faria na próxima quinta-feira, 3, em Moscou foi suspenso porque autoridades revogaram a autorização expedida para que se apresentasse na Praça Vermelha, segundo informou o site do guitarrista britânico. A página de Clapton comenta que os organizadores russos do show já tinham obtido permissão para a apresentação na Praça Vermelha, assinada pelo Kremlin e a Prefeitura da capital russa, mas que o documento foi revogado na última sexta-feira, 28. O astro do rock estava "feliz por poder se apresentar na Praça Vermelha diante de cerca de 20 mil admiradores russos, que agora devem estar decepcionados por circunstâncias que estão fora de seu alcance", acrescenta o comunicado. Clapton, de 61 anos e considerado um dos melhores guitarristas do mundo. Com o show em Moscou, ele encerraria sua turnê européia da temporada 2006-2007, que agora será concluída amanhã em Helsinque.