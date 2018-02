Erdrich vence o National Book O romance The Round House, da escritora indígena Louise Erdrich, venceu o National Book Award de ficção, na quarta-feira. O livro conta a história de um adolescente indígena que investiga um ataque à sua mãe, em uma reserva na Dakota do Norte, e tem de aprender a lidar com a violência de sua cultura. Erdrich fez parte do seu discurso de agradecimento em sua língua nativa. A autora disse que queria ressaltar a "graça e o esforço" das mulheres indígenas de seu país. "Este livro é sobre um caso de grande injustiça que é perpetuada em nossas reservas. Obrigada por ajudá-lo a chegar a um público maior", completou. / NYT