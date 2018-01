Erasmo Carlos lança livro e anuncia show em São Paulo

Embora cultive sua fama de mau, Erasmo Carlos deve ser o sujeito mais gente boa da música brasileira. Uma mostra disso aconteceu ontem, logo no início da coletiva de imprensa que o artista realizava para lançar o livro "Minha Fama de Mau" e anunciar um show que fará na sexta-feira, em São Paulo. Ao perceber que iria se sentar em uma poltrona que estava colocada sobre um pequeno palco, acima dos jornalistas, soltou: "Pô, assim eu me sinto um réu".

Parece bobagem, mas não é: ao escolher ser o ?réu? e não o ?rei?, Erasmo demarca território, sai da sombra do seu amigo e parceiro Roberto Carlos e se mostra relevante. No mínimo, alguém com quem você se sentaria para tomar um chope e contar piadas.

O livro "Minha Fama de Mau" não pode ser considerado uma autobiografia, fala Erasmo: "Eu não acredito em autobiografia. Até o Hitler seria capaz de escrever uma autobiografia falando bem dele mesmo. Meu livro é uma reunião de causos e contos. Coisas que aconteceram comigo, misturadas com toques de ficção. Biografia só vale depois de morto."

Erasmo cumpre o que promete. Seu livro é leve e ingênuo, fala de peraltices da infância e lembra da amizade com Tim Maia. A leitura só pode frustrar quem só quer saber de revelações sobre Roberto Carlos. "O que as pessoas precisam entender é que minha amizade com Roberto Carlos foi uma das coisas mais lindas que aconteceram na minha vida, não a única coisa. Não sou porta-voz do Roberto Carlos. Contei as histórias que achei que deveria contar, sem ofender."

Sobre o show em São Paulo, Erasmo conta que vai interpretar canções do disco novo, Rock?n? Roll, e uma série de clássicos de seu repertório, como "Quero Que Vá Tudo Pro Inferno" - canção que o Rei renega, mas que ainda diverte o ?réu?. As informações são do Jornal da Tarde.

Minha Fama de Mau - Ed. Objetiva. R$ 44, 90. Rock ''n'' Roll. Show de Erasmo Carlos. Sexta (dia 23), às 22h. HSBC Brasil: Rua Bragança Paulista, 1281. www.hsbcbrasil.com.br Ingressos: de R$ 80 a R$ 140. Classificação: 14 anos.