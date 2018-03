Erasmo Carlos celebra 50 anos de carreira com CD novo

Erasmo abre o disco com Jogo Sujo, canção sobre as rasteiras da vida. Pelo menos três canções falam das mulheres. Em A Guitarra É uma Mulher, ele deixa de lado essa história de mulher-violão para proclamar que ela se parece mesmo é com uma guitarra. Em Olhos de Mangá, cita uma dezena de musas que vão de Rita Lee a Wanderléa, passando por Ivete Sangalo.

Na música Celebridade, Erasmo critica as mulheres que usam o corpo para aparecer e conta que entrou numa roubada quando acreditou no que via na revista. Há várias parcerias, principalmente nas composições. Nando Reis, Nelson Motta e Chico Amaral assinam, cada um, duas canções. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.