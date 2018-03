Eram os malucos astronautas?

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1962. Direção de Arnaldo Zanari e Vitor Lima, com Ronald Golias, Grande Otelo, Neyde Aparecida, Atila Iorio, Alvaro Aguiar, Telma Elita.

A faixa Mestres do Riso dá continuidade ao ciclo Golias e apresenta Os Cosmonautas. O professor Inacius Isidorius acaba de lançar com sucesso um foguete na órbita em torno da Terra com uma cápsula tripulada por um macaco. Agora ele se prepara para a sua maior proeza: enviar dois homens à Lua, antes dos americanos ou dos russos. Há, no entanto, um problema: ainda não foram encontrados os dois cosmonautas. Assim, o professor decide enviar o chefe de seu FBI (Fiscalização Brasileira de Investigações), o irrequieto Zenóbio, para encontrar com a máxima urgência os dois cosmonautas, que deverão ser duas pessoas completamente inúteis e desnecessárias, pois se a experiência falhar, ninguém perderá nada. Isso provoca uma grande confusão na Terra, com a ameaça de explosão da bomba de cobalto. Reprise, colorido, 89 min.

Um Maluco Perdido no Espaço

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

12 H NA BANDEIRANTES

(2001 - A Space Travesty). EUA, 1991. Direção de Allan A.Goldstein, com

Leslie Nielsen, Alexandra Kamp-Groneveld, Veronica Feldbush.

O presidente norte-americano é sequestrado por aliens e substituído por um clone. O serviço secreto convoca o general Marshall Dix para resgatá-lo. Ele precisa partir rumo à Lua, em busca do mandatário da nação mais poderosa do mundo que está preso numa base lunar internacional. Reprise, colorido, 91 min.

Perdido pra Cachorro

14H55 NA GLOBO

(Beverly Hills Chihuahua). EUA, 2009. Direção de Raja Gosnell, com Piper Perabo, Manolo Cardona, Jamie Lee Curtis, Jose Maria Yazpik, Jesus Ochoa, Maury Sterling.

Chloe é uma cadela chihuahua totalmente "patricinha" de Beverly Hills, mimada ao extremo por sua dona. Papi é o chihuahua do jardineiro que só tem olhos e focinho para Chloe, que não lhe dá a menor atenção. Um dia, porém, Chloe é sequestrada durante uma viagem ao México e, longe de sua dona, enfrenta o perigoso doberman Diablo e seu dono. Para isso, ela conta com a ajuda de outros cães e de Papi, que viaja para salvar sua amada. Reprise, colorido, 91 min.

O Céu Mandou Alguém

15H30 NA REDE BRASIL

(3 Godfathers). EUA, 1948. Direção de John Ford, com John Wayne, Pedro Armendáriz, Ward Bond, Mae Marsh. Depois de assaltarem um banco do Arizona, três bandidos fogem, perseguidos pelo xerife Buck Sweet. Ali encontram uma mulher moribunda, prestes a dar à luz numa carroça abandonada. Mesmo correndo o risco de perder a liberdade, o trio honra sua promessa de salvar o bebê decidindo atravessar o deserto até a cidade de Nova Jerusalém. Reprise, colorido, 106 min.

Os Pequeninos

16 H NA RECORD

(The Borrowers). EUA, 1997. Direção de Peter Hewitt, com John Goodman, Jim Broadbent, Celia Imrie.

Homens em miniatura, que vivem na casa da família Lender, estão sempre por trás do desaparecimento de pequenos objetos. Mas eles decidem se apresentar à família quando um advogado inescrupuloso ameaça tomar a propriedade. Reprise, colorido, 89 min.

Eu Os Declaro Marido e... Larry

22 H NA RECORD

(I Now Pronounce You Chuck and Larry). EUA, 2007. Direção de Dennis Dugan, com Adam Sandler, Jessica Biel, Dan Aykroyd, Ving Rhames.

Chuck Levine (Adam Sandler) e Larry Valentine (Kevin James) são o orgulho do Corpo de Bombeiros do Brooklyn, sendo também muito amigos e dispostos a ajudar um ao outro. Chuck é agradecido a Larry por ter salvo sua vida no trabalho e só pensa em curtir a vida. Já Larry é preocupado com o futuro e, devido a problemas burocráticos, não consegue colocar seus dois filhos como beneficiários de seu seguro de vida. Por causa disso, Larry pede a Chuck que seja seu parceiro em alguns formulários, sendo que ninguém mais saberá do acordo. Entretanto, um burocrata zeloso desconfia do casal, o que faz com que eles tenham que se revelar para a cidade e improvisar como um apaixonado casal, que vive sob o mesmo teto.Reprise, colorido, 110 min.

Vingador Impiedoso

22 H NA REDE BRASIL

(Dallas). EUA, 1950. Direção de Stuart Heisler, com Gary Cooper, Ruth Roman, Antonio Moreno.

Blayde Hollister é um renegado confederado, procurado pela Justiça, que procura se vingar de um fora da lei, atualmente um cidadão rico e bem-sucedido na antiga cidade de Dallas. Blayde assume então nova identidade fazendo-se passar pelo delegado federal. Reprise, colorido, 94 min.