''Era um amigo generoso, leal, fiel'' No sábado à noite, falei com Judith, mulher de Scliar, e ela me avisou: "Entre esta noite e amanhã cedo, Moacyr terá partido, meu amigo." Estivemos juntos pela última vez no Palácio do Governo, quando Alberto Goldman nos deu a Comenda da Ordem do Ipiranga. Rimos, felizes: Quem diria que seriamos comendadores? Naquela noite, aos nos despedirmos, Scliar comentou: "Pensar que esta é uma amizade de 50 anos." Ontem, meio século de amizade desmoronou.