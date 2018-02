Equipe de TV diz ter encontrado pegadas de Pé Grande

Uma equipe de televisão americana afirma ter encontrado pegadas que podem provar a existência do lendário Yeti, também conhecido como Pé Grande ou abominável homem das neves, no Himalaia. Os produtores da série Destination Truth dizem ter encontrado três pegadas, uma delas de 30 cm, com tamanho e aparência semelhantes às verificadas em outros desenhos do Yeti. Eles passaram uma semana na região de Khumbu, onde fica o monte Everest, para investigar a existência da criatura. A série Destination Truth tem criaturas e fenômenos sem explicação como principal tema. O anfitrião do programa, Josh Gates, diz não acreditar que a pegada é de um urso. "É um mistério para nós também", afirma. Gates declarou que as peças serão enviadas para os Estados Unidos para análise. Histórias sobre a presença de criaturas peludas que vivem no Himalaia são ouvidas há décadas, mas a existência do Yeti nunca foi comprovada cientificamente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.