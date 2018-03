Equipe de Penna confirma que ele assume a Secretaria de Estado da Cultura

O presidente nacional do Partido Verde, José Luiz Penna, deve assumir a Secretaria Estadual de Cultura a partir da próxima segunda-feira (3). Sua assessoria de imprensa confirma a informação. Procurada pela reportagem, a assessoria da Secretaria de Cultura informou desconhecer a movimentação. Penna ocuparia o lugar de José Roberto Sadek, atual secretário de Geraldo Alckmin.

Penna, 71 anos, nasceu no Rio Grande do Norte mas veio para São Paulo logo no final dos anos 60. Ele não tem experiência em gestão pública no meio da Cultura, mas transitou pelas artes nos anos 60 e 70. Como músico, assinou, em parceria com Belchior, a canção 'Comentário a Respeito de John'. Como ator, esteve na primeira montagem do musical 'Hair'. Ao lado do irmão cineasta Hermanno Penna, assinou a direção musical do filme 'Sargento Getúlio'.

A presença de Penna no governo seria graças a um acordo, não confirmado pelo Palácio dos Bandeirantes, do qual fez parte o apoio do Partido Verde à candidatura de João Dória (PSDB) à prefeitura.