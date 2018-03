Equipe de Oliver Stone briga em bar nos EUA Os atores Josh Brolin e Jeffrey Wright, assim como alguns integrantes da equipe de produção do novo filme de Oliver Stone, foram detidos no sábado por causa de uma briga em um bar em Shreveport, Louisiana, nos Estados Unidos. O sargento Willie disse que as autoridades haviam recebido uma ligação do clube Stray Cat para deterem um cliente violento, que acabou envolvendo todos os presentes. Brolin pagou uma fiança de US$ 334. Os detidos filmavam W, o novo longa de Stone sobre o presidente George W. Bush, que começou a ser rodado em maio. Brolin interpreta Bush e Wright, o ex-secretário de Estado, Colin Powell. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.