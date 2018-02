Equipe de 'Babilônia' cria praia paralela Em vez de dar um toque de realidade à ficção, Babilônia, nova novela das 9 da Globo, prevista para estrear em março, vai fazer o contrário. As cenas do núcleo de Regina (Camila Pitanga), dona de uma barraca de praia, estão sendo gravadas nas areias do Leme, no Rio, onde a história se passa. Entretanto, a equipe de produção de arte recriou o ambiente naquela faixa de praia. Além de 50 cadeiras e barracas, foram confeccionadas centenas de latas de bebidas fictícias, além dos produtos dos vendedores ambulantes, como os tradicionais biscoitos de polvilho. Os figurantes estão ocupando o espaço em uma das praias da moda no infernal verão carioca.