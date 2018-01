Equatoriana de 156 quilos é eleita Miss Gordinha 2006 Silvana Vergara, uma equatoriana de 21 anos que pesa 156 quilos, foi escolhida Miss Cicciona 2006 (Miss Gordinha), em uma festa que elegeu como Mister Gordinho um homem de 194 quilos. A jovem miss, que vive na Itália há cinco anos, foi escolhida a mais gorda do país em uma festa realizada neste sábado na cidade toscana de Forcoli. Ela enfrentou outras 29 candidatas, todas de manequim grande. Silvana Vergara, que trabalha como empregada doméstica de idosos, ficou emocionada com o prêmio, ao qual também concorreu no ano passado. Em 2005, o cetro ficou com uma mãe de Sorrento, sul da Itália, de 198 quilos. Em meio ao bom humor, a equatoriana, que entrou na disputa com uma amiga, não hesitou em afirmar que gostaria de trabalhar na televisão italiana. "Minha amiga Cristina Sangiorgi é loira e eu, morena. Poderíamos fazer um par perfeito", disse Vergara. Cristina Sangiorgi foi escolhida como Miss Calendário. Como "Mister Gordinho" foi eleito Rossano Nastro, de Ozega, em Turim, que com seus 194 quilos desbancou os outros participantes.