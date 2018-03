EPISÓDIOS DE STAR WARS EM 3D ADIADOS O lançamento das versões em 3D de Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones e Episódio III - A Vingança dos Sith foram adiados em virtude da nova produção, Episódio VII, ainda estar sem data definida para chegar aos cinemas. A produtora Lucasfilm, do diretor George Lucas, publicou um comunicado dizendo que todos os esforços estão voltados para o novo filme. A saga está submetida às decisões dos estúdios Disney, que agora são responsáveis pelos longas Star Wars. No imbróglio está o mau desempenho da versão em 3D de Episódio I - A Ameaça Fantasma, que rendeu US$ 43 milhões, resultado abaixo do esperado pela empresa. / NYT