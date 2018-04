Envydust lança segundo CD a preço de custo, por R$ 5 A banda brasileira Envydust lança o segundo CD com 14 faixas divididas em três partes, cada uma trazendo na sua sonoridade a força e a energia de seu enredo. O Envydust lançou um primeiro disco seguindo a onda melódica que imperava à época e hoje absorve influências diversas como Deftones, Slipknot, At the Drive In e Los Hermanos, nomes que têm sua intersecção na maneira ?emo? de cantar e gritar. A maneira com que o grupo negocia seu produto (o CD) também difere da maioria. Os R$ 5 que a banda leva por cada álbum paga o seu preço de custo.