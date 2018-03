ENTREVISTA-Turistas e talento de Galliano trazem nova luz à Dior

A coleção fin-de-siècle de Galliano com austeras jaquetas de montaria e vestidos de sonhos em verde e rosa recebeu elogios de compradores e críticos na semana de moda de Paris, enquanto os desfiles da temporada outono-inverno seguem em plena atividade.

"Todos os mercados emergentes estão indo bem, mesmo a Europa tem mostrado sinais positivos", disse Toledano após o desfile, acenando para a ministra da Economia da França, Christine Lagarde, que estava entre os convidados.

"Os Estados Unidos têm melhorado desde o último trimestre. A Europa tem resistido bem -- esses são os países que atraem muitos turistas, temos bonitas cidades", acrescentou.

Do lado de fora do desfile da Dior, no parque das Tuileries, celebridades usavam vestidos na altura do joelho com cinto e sobretudos feito sob medida que fizeram da marca uma das favoritas da primeira-dama da França, a ex-modelo e cantora Carla Bruni.

Enquanto no ano passado boa parte dos políticos franceses se ausentou dos desfiles de moda, e estavam relutantes em serem fotografados, este ano viu-se um retorno do otimismo.

Sorridente, Lagarde descreveu as botas compridas e os vestidos finos como "maravilhosos" e "muito ousados" e fez o sinal positivo quando perguntada sobre suas expectativas para as exportações francesas deste ano.