ENTREVISTA-Teri Garr supera doenças e volta a atuar em 'Expired' A atriz Teri Garr, indicada ao Oscar e estrela de "Tootsie", "Jovem Frankenstein" e "Encontros Imediatos do Terceiro Grau", é figura constante nas produções de Hollywood e da TV desde que atuou em uma série de filmes de Elvis Presley no início dos anos 1960. Problemas de saúde, incluindo esclerose múltipla e um aneurisma no cérebro em 2006, mantiveram Garr longe das filmagens nos últimos anos. Mas ela agora está num novo filme, "Expired", no qual interpreta irmãs gêmeas, a mãe e a tia de uma solitária policial de trânsito (Samantha Morton) que se envolve em um romance problemático. Garr, 60 anos, falou à Reuters sobre "Expired", sua recuperação do que ela chama de "ruptura no cérebro" e como seu senso de humor faz com que ela siga em frente. PERGUNTA: O que a atraiu para fazer "Expired"? RESPOSTA: "Adorei a idéia de interpretar gêmeas e quando li o roteiro fiquei fascinada pelo modo como mostra a maneira que os homens tratam as mulheres. A mãe estava em uma cadeira de rodas, não podia falar e teve um derrame. Eu estava familiarizada com isso. Tive de participar duas vezes de um teste para o papel. Não posso simplesmente escolher e dizer 'quero este filme' porque as coisas não funcionam assim." P: Você se identificou com a personagem por causa de suas lutas pela saúde? R: "Eu não gosto particularmente de estar em uma cadeira de rodas, mas precisei ficar depois que tive um aneurisma. Agora já me recuperei 98 por cento. Há seis meses não estou mais numa cadeira de rodas. Nado e faço exercícios de bicicleta uma hora por dia. Tive de aprender de novo a andar, a falar de novo e a pensar de novo, algo que não sei se é realmente necessário em Hollywood." P: Então você está pensando em ficar mais ativa agora na busca de trabalho? R: "Não acho que alguém vá me contratar. Espero que sim, mas terão de ser generosos e amáveis. Quero escrever mais. Vou escrever um livro chamado 'One Foot in the Grave and Another on a Banana Peel' (um pé na cova e outro na casca de banana). Minha história é inacreditável, não é? A maioria das pessoas que tem aneurisma morre." P: Você certamente manteve seu senso de humor. O quanto isso tem sido importante? R: "É totalmente decisivo. Senso de humor e atitude são as coisas mais importantes em tudo. Fui um dia desses a uma festa na casa de Phyllis Diller e lá estavam todas as mulheres comediantes. Houve uma porção de blasfêmias e de martínis. Oh! Deus, foi uma loucura. Ela tem 90 anos e é muito otimista. Talvez as mulheres comediantes aprendam como enfrentar os horrores e ficar bem." P: Que jovens atrizes você gosta de ver? R: "Gosto de Lisa Kudrow. Ela é inteligente e engraçada. Tina Fey é ótima. Sempre foi difícil para mulheres, especialmente mulheres inteligentes, conseguirem seu espaço. Portanto, eu tiro meu chapéu para qualquer uma que consiga." (Reportagem de Nichola Groom)