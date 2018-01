ENTREVISTA-Para Borges, futuro da moda brasileira é o exterior 2016 será o ano da moda brasileira no exterior, prevê o visionário Paulo Borges, que aposta suas fichas no setor desde os anos 1980, quando falar de moda nacional ainda era considerado "uma grande bobagem". Ele é o idealizador do maior evento de moda do país, o São Paulo Fashion Week, que começa sua 24a edição bianual na quarta-feira, no pavilhão da Bienal, parque Ibirapuera. O que era antes um evento de três desfiles em três noites, em 1994, então chamado Phytoervas Fashion, pulou dos 300 mil reais em investimentos para 6 milhões de reais, 40 desfiles e seis dias. Borges sempre fez planejamentos a longo prazo. Se a primeira década do SPFW tinha como objetivo a construção de um calendário de moda e a profissionalização do setor, a segunda e atual etapa é a concentração na qualidade da criação, do produto final e do investimento. "E a terceira etapa é a distribuição, é a consolidação disso tudo", resume Borges, citando o ano de 2016, quando o evento entra na segunda década. "É quando você consegue distribuir a sua moda para o mundo inteiro ... É você chegar em todos os lugares e ver as lojas brasileiras, os corners de marcas brasileiras em todas as lojas de departamento do mundo, é ter anúncios dessas marcas brasileiras nas revistas internacionais", diz Borges, em uma entrevista recente na Bienal, em meio a marteladas dos operários que preparavam o prédio para o evento. Antes de tomar o mundo de assalto, no entanto, é a "qualidade de investimento" o assunto da temporada, com a chegada de grupos investidores que, para muitos, levará a moda brasileira para outro patamar. O ano começou com chegada de uma grande gestora de marcas, a Identidade Moda, que comprou as grifes de dois dos estilistas mais famosos do país -- Alexandre Herchcovitch e Fause Haten. Outro grupo de investidores, que tem também a participação de ex-sócios de bancos, criou a gestora de grifes In Brands, com nomes de peso que desfilaram no SPFW. "Isso (investimentos) vai mudar a fotografia da moda brasileira porque vai dar uma musculatura e um crescimento para essas marcas de forma muito forte, muito rápida e muito planejada", afirma Borges. VOCAÇÃO PRODUTIVA Para ele, um dos pontos importantes para o longo caminho de internacionalização é trabalhar o antigo conceito de parque industrial que, segundo ele, "está agora solto pelo mundo". "Hoje você já tem nomes, no caso da moda no mundo inteiro, que produzem em qualquer lugar do mundo ... Hoje você tem produção da Zara sendo feita no Brasil, e você vai ter produção de brasileiros sendo feita na Itália, Portugal, Espanha, China, Índia. Porque isso encurta as distâncias de distribuição", explica. "O que vai acontecer como transformação no caso industrial são as vocações produtivas. O Brasil vai tomar algumas especializações e vai poder fornecer produção para determinados mercados onde possa ser mais competitivo. Esse parque industrial vai virar quintal do mundo também", acredita. Da mesma forma que a chegada de grupos de investimento aconteceu na Europa há 20 anos, espera-se que a consequente internacionalização das marcas européias também seja uma realidade para as grifes no Brasil. "Você tem que pôr um tijolinho atrás de um tijolinho", explica Borges sobre sua paciência e perseverança em tantos anos no mercado. "Quando eu comecei a trabalhar com moda, em 1980, ninguém acreditava em moda no Brasil. Ninguém. Falavam que eu era louco de querer fazer um calendário de moda." (Edição de Maria Pia Palermo)