ENTREVISTA-Gwyneth Paltrow voltará em filme dirigido pelo irmão A atriz de Hollywood Gwyneth Paltrow prepara sua volta às telonas após uma pausa de três anos: ela vai aparecer em "The Good Night", dirigido por seu irmão mais jovem, Jake. Paltrow, que tem 34 anos e recebeu o Oscar de melhor atriz por "Shakespeare Apaixonado", de 1998, admitiu que receia ser mal recebida depois de passar três anos longe das telas, cuidando de seus dois filhos. E, embora esteja disposta a voltar ao trabalho regular, ela quer fazê-lo em ritmo mais lento que na época em que não era mãe. "Parei realmente de trabalhar por três anos. Eu queria realmente ficar em casa com meus filhos, e ainda quero. Mas também há uma parte de mim que é artista", explicou Gwyneth em entrevista concedida ao lado de seu irmão para divulgar "The Good Night". "Mas é difícil conseguir o ponto certo de equilíbrio", disse ela à Reuters. Paltrow também será vista ao lado de Robert Downey Jr. em "Iron Man", previsto para chegar aos cinemas em 2008. "Então vou voltar ao trabalho, e estou muito empolgada com isso. Mas não vou trabalhar no mesmo ritmo que antes. Não vou fazer três ou quatro filmes por ano -- vou fazer um ou um e meio por ano." Casada com o popstar britânico Chris Martin, com quem tem dois filhos, a atriz teme que o tempo que passou distante dos sets de filmagens possa prejudicar sua carreira. "Eu temia que todo o mundo tivesse me esquecido, então havia também uma coisa de ego envolvida." "Será que vou conseguir voltar a trabalhar, se eu quiser? Haverá papéis para mim? As pessoas vão se interessar? Bom, até agora parece que estão se interessando, sim; estou tendo alguns trabalhos interessantes, e é divertido estar trabalhando novamente." O diretor novato Jake Paltrow, três anos mais jovem que Gwyneth, disse que sua irmã foi a última pessoa com papel importante que ele convocou para atuar em seu romance sombrio "The Good Night", tão grande era seu receio que o projeto fosse "eclipsado" por sua irmã famosa. A atriz espanhola Penelope Cruz, o britânico Martin Freeman e o comediante americano Danny DeVito foram chamados antes dela, explicou o diretor. "Eu não queria dar a impressão de que o filme seria feito apenas porque Gwyneth estaria nele", explicou. "The Good Night" vai estrear nos EUA no início de outubro, e Jake Paltrow está preparado para reações de ceticismo. "Estou preparado para qualquer tipo de reação negativa. O que posso fazer?", disse ele.