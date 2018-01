ENTREVISTA-Glenn Close volta com nova temporada de 'Damages'

NOVA YORK (Reuters Life!) - Com uma carreira que abrange mais de três décadas, Glenn Close é uma das atrizes mais respeitadas e versáteis de sua geração, tendo criado inúmeros papéis inesquecíveis no teatro, no cinema e na televisão.

Agora está de volta à TV no papel da advogada famosa Patty Hewes em "Damages", que inicia em 25 de janeiro sua terceira temporada na rede a cabo norte-americana FX.

Close, que já recebeu dois Emmy consecutivos e um Globo de Ouro pelo papel, representa uma mulher complexa - que exerce controle, mas deixa transparecer um toque de vulnerabilidade.

Ela falou à Reuters sobre o programa, sua paixão por animais e seu papel mais recente de defensora de pessoas que sofrem de doenças mentais.

P: Você disse recentemente que os roteiristas de "Damages" "se superaram". O que os fãs podem esperar na terceira temporada?

R: Acho que uma das razões pelas quais as pessoas se ligam tão fortemente a esse seriado é o roteiro excepcional. Nesta temporada eles criaram uma trama interessante baseada em uma espécie de esquema financeiro de pirâmide, na qual Patty faz uma advogada indicada pela corte para tentar recuperar dinheiro escondido. Temos um grupo de grandes atores - Lily Tomlin, Martin Short, Len Cariou, Campbell Scott. É divertido, mas bem sombrio.

P: Patty é inspirada em alguma pessoa conhecida?

R: A mulher a quem já atribuí crédito pela personagem é Patricia Hines. Sempre que ela põe os pés em um tribunal, já sabe sem sombra de dúvida que fez mais lição de casa que qualquer outra pessoa presente. Para preparar-se para julgamentos, ela pessoalmente lê mais de 10 mil documentos e depois apresenta seus argumentos finais sem nenhum texto preparado de antemão. Adoro esse tipo de capacidade intelectual e curiosidade voraz.

P: Muitas atrizes lamentam a escassez de bons papeis para mulheres mais velhas. Mas você parece estar a pleno vapor. Qual é seu segredo?

R: Não sei ao certo. Acho que deve ser uma questão de timing e das coisas que me atraem. É raro para uma mulher da minha idade - ou para uma mulher, simplesmente - ter a oportunidade de representar um personagem que é uma mulher forte e que está no controle.

P: Você é uma atriz de cinema, TV e Broadway, premiada e que já fez de tudo. Tem preferência por alguma dessas mídias?

R: Eu teria que dizer que prefiro o teatro, que não faço há muito tempo porque sou casada. E quando você faz teatro, não vê seu marido durante seis noites por semana. É difícil. Eu gostaria realmente de voltar a fazer teatro, mas como estou fazendo 'Damages' é difícil, porque basicamente não temos folgas. Mas espero que isso aconteça de novo em algum momento.

P: Você tem um blog sobre cachorros, em que destaca cães de estimação e seus donos. O que os humanos aprendem com seus amigos de quatro patas?

R: Cresci cercada por animais e sempre tive cachorros. Eu sei em primeira mão como um cachorro pode ser uma presença reconfortante na vida de uma pessoa.

O programa que apoio se chama "Filhotes Atrás de Grades", que leva detentos a treinar cães de serviço para ajudarem veteranos que voltam das guerras do Iraque e Afeganistão. Há tantos soldados voltando com problemas físicos e mentais incapacitantes, e o que os cães fazem por esses soldados é incrível. Eles os conduzem de volta à vida.

R: E recentemente você vem divulgando uma campanha pública para romper o estigma relacionado às doenças mentais. Por que?

R: Isso é algo que afeta todos os membros de minha família. Minha irmã é bipolar. Meu sobrinho sofre de transtorno esquizoafetivo. O que é empolgante é que estamos lançando uma campanha de base em torno de uma questão que afeta milhões de pessoas. Desde outubro, já temos mais de 6.000 pessoas que acompanham a campanha no Facebook.

Como atriz, tenho consciência aguda do poder das palavras e do quanto elas podem ser assustadoras. Espero que pelo fato de proferir palavras como bipolar, esquizofrenia, depressão, elas percam seu poder de meter medo e se tornem simplesmente parte de nossa condição humana, não diferentes de qualquer outra doença.