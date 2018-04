ENTREVISTA-Com menos exposição, Gil retoma Minc e shows no país Gilberto Gil, recém-chegado de uma maratona por palcos europeus, admite uma menor exposição como ministro, mas esclarece que "tem muito trabalho pela frente" neste seu segundo mandato no Ministério da Cultura (Minc). Na música, diz que deseja manter o casamento eterno com sua viola, embora flerte com a alta tecnologia em seu show mais recente. Para Gil, seu ministério pode ter deixado de ter tanta exposição na mídia porque o "artista-ministro" deixou de ser novidade. Outro motivo, segundo ele, é que as principais bases da pasta já foram lançadas no primeiro mandato e não há mais tanta ansiedade em se apresentar à sociedade. "Quem sabe tudo isso e mais o imponderável tenham diminuído a nossa exposição", disse Gil à Reuters nesta semana, referindo-se ao trabalho de toda sua equipe no Minc. O cantor e compositor, de 65 anos, começou uma turnê no início de julho em Portugal, que terminou na noite de terça-feira. O show, batizado de Banda Larga, passou por cerca de 15 cidades, incluindo países como Marrocos, Suíça e Itália. Neste mês, estão marcados quatro shows em São Paulo e Rio. Gil irá equilibrar esse final de turnê no país com a volta ao trabalho em Brasília, que, mesmo cansado, decidiu assumir. "Apesar de cansado, aceitei as ponderações do presidente (Luiz Inácio Lula da Silva), de setores do mundo cultural e de muitos dos colaboradores diretos no Ministério, que acharam que eu deveria continuar", disse em entrevista por email. Como desafios, Gil cita a inclusão do Minc no Plano de Aceleração do Crescimento Social do governo, o que o levará a compartilhar muitos programas com outros ministérios. Um deles é o aguardado Tíquete Cultura, que vem sendo trabalhado com o Ministério da Fazenda e Receita Federal. O tíquete é uma espécie de vale-alimentação, mas voltado para atividades como ir ao cinema ou compra de livros, do qual empresas teriam benefício fiscal ao repassá-lo a funcionários. "Ainda é preciso negociar e tentar vencer resistências ao projeto mais abrangente e mais generoso que o Minc está propondo", disse. PODE FOTOGRAFAR E FILMAR Como músico, o ministro guarda o sonho de continuar casado com sua viola. E explica: "Em regime de comunhão de bens e de males." Apesar do apreço a um instrumento tão clássico, ele se aliou à alta tecnologia para montar sua nova turnê. No novo show, cujo nome Banda Larga remete à Internet, o público é convidado a gravar e fotografar com seus celulares e câmeras digitais. O resultado pode ser enviado ao site oficial da turnê, localizado em www.gilbertogil.com.br, repleto de vídeos e fotos de bastidores e dos shows. Há também um blog no qual integrantes da equipe contam a movimentação e o clima das viagens. Gil mostrou-se animado com a interação entre o público munido de câmeras e os músicos no palco. Para ele, o show Banda Larga é "um projeto pop com todos os ruídos típicos desse gênero", disse. "O pop é ruidoso, e as câmeras digitais e celulares nem são tão barulhentos assim. Os músicos estão sintonizados com os novos significados da Web 2.0 e suas implicações na performance", disse Gil. Os shows no Rio acontecem na sexta-feira e sábado, no Circo Voador. Em São Paulo, Gil se apresenta em 16 e 17 de agosto, no Citibank Hall. PELOS AEROPORTOS DO MUNDO Durante sua turnê de um mês no exterior, Gil pôde confirmar que a crise aérea não se restringe ao Brasil. "A aviação vai ficando cada vez mais uma fonte de desconfortos, sacrifícios, sofrimentos", disse, comentando que até sua equipe de turnê não via a hora de trocar o avião pelo ônibus na Europa. "Enfim, a aviação vem se tornando um problema, uma espécie de efeito colateral do progresso." Afirmação parecida foi dita em junho pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, que causou polêmica ao dizer que os atrasos nos aeroportos brasileiros eram pelo "aumento de fluxo de tráfego por causa da prosperidade do país". Para Gil, Mantega foi mal interpretado. Gil afirmou, no entanto, que já teve muito mais medo de voar do que hoje e que gosta "muito da sensação de estar nos aviões a jato mais modernos". "Em viagens com pouca ou nenhuma turbulência, os vôos de cruzeiro me dão a sensação de estar ''pousado no movimento"'', disse.