ENTREVISTA ABERTA COM MARTINHO Martinho da Vila, 45 anos de carreira, será entrevistado hoje, às 16 h, na Fnac Pinheiros. No lugar de jornalistas, quem fará as perguntas serão os cantores Zeca Baleiro, Fabiana Cozza e Filipe Catto, o artista plástico Elifas Andreatto e a violonista Badi Assad. O projeto da Fnac é promover uma série de encontros para celebrar o samba e algumas de suas variações. Martinho deve falar de sua carreira, da recente conquista como autor de samba-enredo graças à vitória da Unidos de Vila Isabel no carnaval do Rio de Janeiro e do momento do samba no País. A Fnac Pinheiros fica na Av. Pedroso de Morais, 858, Pinheiros. A entrada é franca.