'Entrelinhas' volta à tela da Cultura

Candidato único, com histórico político ligado ao governador Geraldo Alckmin e uma passagem pela presidência da FPA (de 2004 a 2007), Mendonça teve sua eleição ratificada por 35 dos 43 conselheiros presentes à eleição, na manhã de ontem, na sede da FPA - quatro membros faltaram, seis votaram em branco e dois anularam os votos. Por unanimidade, o advogado Belisário do Santos Jr. foi reeleito ao cargo de presidente do Conselho e novamente renunciou à remuneração do posto, prevista em estatuto. Jorge da Cunha Lima foi eleito vice-presidente do Conselho e Gabriel Jorge Ferreira, secretário da mesa do Conselho Curador. Durante a sessão, houve ainda a posse de três novos conselheiros - José Tadeu Jorge (reitor da Unicamp) e dos deputados estaduais Célia Leão (PSDB) e Adriano Diogo (PT).

Ainda sob as asas da FPA, estão as rádios Cultura AM e Cultura FM, o canal pago TV Rá-Tim-Bum e os canais Univesp TV e Multicultura, que funcionam no espectro da TV digital em sinal aberto. "Pretendo ampliar o Univesp (canal dedicado a cursos universitários virtuais e semivirtuais) e usar melhor o Multicultura para a educação básica e média", afirmou. "É algo que pode ajudar professores, pais e alunos. Imagina-se que em dois anos o acesso à TV digital seja universal"completa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.