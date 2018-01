Entrega do Oscar não teve cerimônia empolgante

Se o favoritismo de Lee Jones não se confirmou, o prêmio de melhor atriz coadjuvante consagrou Anne Hathaway e todos os indicadores - os prêmios das Guilds, o Globo de Ouro - apontavam para a vitória da Fantine de Os Miseráveis, de Tom Hooper. A festa começou pontualmente às 22h30, horário do Brasil, e após oito minutos de falatório do âncora Seth MacFarlane, até o capitão Kirk, William Shatner (da série Jornada nas Estrelas), deu o ar da graça. Ele veio do túnel do tempo para antecipar as manchetes dos jornais de hoje - que em todo mundo devem estar anunciando que MacFarlane foi o pior apresentador do Oscar em todos os tempos. Era piada, mas, infelizmente, não muito longe da verdade. Popular entre os jovens, por Uma Família da Pesada e Ted, MacFarlane se pauta por um humor politicamente incorreto. A Academia fez questão de proclamar que não iria censurá-lo. Suas piadas começaram de gosto duvidoso - uma canção sobre os seios das atrizes - e foram ficando anódinas, só retomando a incorreção num inesperado diálogo entre Mark Wahlberg e o próprio Ted sobre o que é ser judeu em Hollywood.

Para complicar, o Oscar deste ano teve um tema - a celebração do musical. Mas era preciso gostar muito do gênero cantado e dançado para apreciar tantos números sem graça. A coisa até que começara promissora.

No pré-Oscar, Charlize Theron arrasou no tapete vermelho e o aspirante a melhor ator Bradley Cooper chegou com a mãe. Amanda Seyfried, Jessica Chastain e Jennifer Lawrence - as duas últimas indicadas para o prêmio de melhor atriz - foram instantaneamente escolhidas como as mais bem vestidas da noite. Claro que houve o Valentino vermelho de Jennifer Aniston e Hugh Jackman, que deu uma de Wolverine, pegando a mulher e a entrevistadora no colo. Tudo isso foi perfumaria para a festa que, exatamente às 23 h, anunciou o Oscar de melhor longa de animação - Valente, da dupla Mark Walters/Brenda Chapman. A heroína de cabelo vermelho merecia melhor que o texto incrivelmente pífio que Paul Rudd e Melissa McCarthy, não sem algum constrangimento, recitaram para um bilhão de espectadores ao redor do mundo.

A esta altura, a cerimônia, na tentativa de recuperar a audiência - que tem despencado nos últimos anos -, já estava disparando para todos os lados. Maior sucesso de público do ano, Os Vingadores colocou no palco do Dolby Theatre cinco de seus atores - Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Jeremy Renner e Samuel L. Jackson - para entregar o prêmio de fotografia para Claudio Miranda, por As Aventuras de Pi. O mesmo quinteto ficou no palco para entregar o Oscar de efeitos visuais, e ele também foi para o filme de Ang Lee.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.