Entre-linhas

Ausência sentida na volta de Hebe à TV, Adriane Galisteu encabeça a lista de famosos escalados para o sofá da loira nesta segunda, com Bruna Lombardi, Carlos Alberto Ricelli, Elza Soares e Hélio Castroneves.

Ex-diretora de Faustão, Lucimara Parisi, agora repórter do Ratinho, estará amanhã no Programa Silvio Santos.

A Globo pretende levar, até o final de maio, seu sinal digital a sete afiliadas: TV Mirante, Maranhão, Inter TV Cabugi, em Natal, RPC TV, Maringá (PR), TV Rio Sul, no Rio, TV Diário, Mogi Cruzes (SP), TV Fronteira, Presidente Prudente (SP).

Vice-presidente da RedeTV!, Marcelo Carvalho grava na próxima semana o piloto de Mega Senha. O cenário será clone do original, no ar na ABC.

Caco Barcelos volta este fim de semana do Haiti, onde gravou com a trupe do Profissão Repórter, da Globo.

Estreia hoje, às 15h30, na Rede Brasil, o Fashion & Plus, programa com dicas de moda paras as gordinhas.