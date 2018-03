Entre-linhas O SBT informa que perdeu dois funcionários no acidente com o vôo da TAM em São Paulo. Um deles, João Roberto Brito, de 45 anos, era diretor-geral do SBT em Porto Alegre, e o outro, Luiz Pinto, de 53 anos, era gerente comercial do SBT na capital gaúcha. A HBO esclarece que a festa de domingo passado no bar Astronete não foi para o lançamento da série ainda sem nome de Karim Ainouz. Foi apenas uma comemoração da equipe de filmagem da série, que ainda não tem data para estrear. As gravações em São Paulo terminam somente em novembro.