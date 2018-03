Entre-linhas Rancorosa até o último fio de cabelo no início na novela, Loreta (Irene Ravache) está ficando boazinha, boazinha em Eterna Magia. Será mais umas das mágicas da novela? As antigas instalações da CNT em São Paulo devem ser alugadas para a sede na cidade da TV Brasil, TV pública do Governo Federal. A emissora terá também sedes em Brasília e Rio de Janeiro. Mais uma que volta para a Globo após passagem pela Record: Bia Seidl. Os atletas Diogo Silva, medalha de ouro no taekwondo no Pan do Rio, e Clodoaldo Silva, medalhista em Paraolimpíadas, são os convidados de Astrid Fontenelle no Happy Hour de sexta-feira, no GNT. O assunto: superação. O AXN exibe hoje, às 21 horas, o final da quinta temporada de CSI: Miami. Já amanhã, às 20 horas, o canal mostra o último episódio da terceira temporada de CSI: NY. A Fox International anunciou a compra da Directa Network, rede de vendas de publicidade online para os mercados das línguas portuguesa e espanhola. A empresa fará parte de uma nova unidade de negócios online, a .FOX. O canal People+Arts finalmente estréia a terceira temporada de Extreme Makeover: Reconstrução Total. A partir de amanhã, às 20 horas, o público pode acompanhar 33 novas famílias na atração.