Entre dois mundos

É chegado o momento de Vila Real, livro esquecido do mestre baiano, ser repassado e relido, e o que se depreende da leitura é que o estatuto de João Ubaldo é ainda maior: concentrada, poética, violenta, a estória de conflito de terras que explora é ao mesmo tempo vernacular e elevada, escrita no estilo intrusivo, opinativo, sofisticado e macarrônico que tornaria a obra-prima Viva o Povo Brasileiro, o livro subsequente na trajetória de Ubaldo, um dos últimos grandes romances brasileiros do século passado.

Ainda há em Vila Real (Alfaguara, 168 págs., R$ 39) o compromisso com um projeto de denúncia social que Ubaldo somente colocaria de lado com a publicação do ensaio Política, e que o liberaria para explorar um espaço mais frouxo e folhetinesco em fabulosos romances como O Sorriso do Lagarto, O Feitiço da Ilha do Pavão e O Albatroz Azul. Em Vila Real, o cenário é caricato: o povoado de uma cidade nordestina é expulso por uma mineradora estrangeira e decide resistir, liderado pelo valoroso Argemiro.

Há toda uma galeria esperada de personagens e Ubaldo escreve em um momento de nossa cultura em que o imaginário nordestino em sua representação literária, após os romances do Nordeste, está definido e sacralizado. E Ubaldo sabe disso. Ele usa todo primeiro capítulo para estabelecer esse cenário nordestino, esse solo nordestino, para logo depois ironizá-los e corroê-los até o limite poético.

Há em Ubaldo o encontro de duas linguagens conflitantes. De um lado, o português bacharel, de vocabulário elitista, específico, extremamente literário, em que o autor emula todo um conjunto de valores culturais aristocráticos (ainda presentes) da cultura brasileira; e por outro, o sabor vernacular, em que gírias e jargões se acumulam em uma prosa descabelada, equivocada, acumulada, repleta de energia. É um achado porque o grande tema dos melhores livros de Ubaldo é esse conflito entre a história oficial, bacharelada, floreada, timbrada, e a história dos anônimos, improvisada, analfabeta, gritada, e Ubaldo escreve no coração desse conflito, desses dois mundos.

Vila Real funciona nessa chave: reflexão e ensaio sobre a forma como o sistema fundiário brasileiro funciona, logo abraça a exploração mítica do homem nordestino, da natureza árida, cúmplice e algoz, e principalmente do solo por cima do qual se funda o lendário. O arco de Vila Real é a transformação de um homem valoroso, concreto, em um provocador de esperança e estórias, um ser irreal e alusivo, e potente, no imaginário de todo um povo.