Entre arte e função

A poltrona Cadê, lançada em 1995 por Luciana Martins e Gerson de Oliveira, certamente é das peças mais emblemáticas da dupla de designers. "Questionando o preceito de Bauhaus (a forma segue a função), na Cadê a forma esconde a função. O tecido elástico que cobre a estrutura metálica cede ao peso do corpo do usuário. O móvel revela-se no uso, não na aparência", definem os designers no livro ,Ovo, lançado recentemente. Trabalhando juntos há 21 anos, Luciana Martins e Gerson de Oliveira têm sua obra apresentada nesta nova edição por meio de textos feitos por eles mesmos, mas o livro torna-se uma antologia com um sabor diferente, já que profissionais de distintas áreas foram convidados pelos designers à análise de suas criações.

A paulistana Luciana Martins (1967) e o fluminense Gerson de Oliveira (1970) se conheceram em 1991, quando estudavam cinema na USP. Contam que na época, inclinados para o design, criavam pequenos objetos e fizeram o primeiro trabalho em conjunto, uma agenda com capa de metal. Depois disso seguiram luminárias, Estação da Luz e Ampulheta, mas foi realmente a poltrona Cadê o marco da trajetória dos dois, com a qual ganharam o 1.º Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira e participaram de exposições na Galeria Nara Roesler e no MAM do Rio. "No limite entre o design e a arte", como escreve a crítica e curadora Adélia Borges, produzindo peças que brincam com a nossa percepção, completa a historiadora - como a criação da divertida obra Huevos Revueltos, em que bolas de sinuca se transformam em cabides -, a dupla foi conquistando lugar de destaque no design contemporâneo brasileiro.

O título do livro remete ao espaço e à marca que Luciana Martins e Gerson de Oliveira inauguraram em 2002 em São Paulo, a ,Ovo (com a vírgula mesmo, antes da palavra que remete à forma de embalagem perfeita presente na natureza, já disseram). A edição, bilíngue, é feita de capítulos nos quais as peças dos criadores são reunidas através de características que podem estar relacionadas ao processo de produção da dupla - Haikai, Adição, Ação, Distração, Espaço e Tempo -, cada um deles com textos assinados por Adélia Borges; o historiador de arte Rodrigo Naves; o crítico de arquitetura Guilherme Wisnik; a artista plástica Ana Maria Tavares e o professor Martin Grossmann; a arquiteta Fernanda Barbara; e o psicanalista e ensaísta Tales Ab'Sáber.

Uma ligação direta com a arte - "incorporando sem preconceito tanto questões modernas quanto críticas contemporâneas", afirma Rodrigo Naves, é uma chave interessante de leitura da obra dos designers. Ambiguidades - e até uma subversão delicada, por vezes "irônica" - são trabalhadas pela dupla de maneira única. O crítico cita "a sutileza tonal de Morandi" e os "enigmas construtivos dos Objetos Ativos de Willys de Castro", duas fontes da história da arte, para falar das mesas de centro ou de canto Intervalo (realizadas pela sobreposição de lâminas de acrílico), trabalho considerado por ele um dos mais bem-sucedidos dos criadores. "Boa parte dos objetos criados por Luciana e Gerson se alimenta justamente de uma indefinição introduzida no clássico par forma/função", diz Naves.

"Os móveis de Luciana e Gerson não são espetaculares, de reconhecimento rápido e de gestão imediata e poderosa no plano da imagem - no espaço onipotente da pura imagem, próprio da política do espetáculo de hoje - como outros designers contemporâneos buscam realizar", define Ab'Sáber. "Em sua obra há um interessante recuo a potências ainda não esgotadas da movelaria e da sintaxe moderna, que é redesenhada com o sussurro imaginativo do presente", continua o psicanalista.