Enterro de Michael Jackson é confirmado para 29 de agosto

O enterro será às 10h da manhã (14h de Brasília) no cemitério Glendale Forest Lawn Memorial Park, em um subúrbio de Los Angeles, disse um representante da família em comunicado.

"A família Jackson deseja mais uma vez expressar sua gratidão aos fãs de Michael ao redor do mundo por seu apoio durante esses tempos difíceis", disse o porta-voz.

Na segunda-feira, o jornal New York Daily News disse que Joe Jackson, pai de Michael, havia dito a repórteres do jornal que a família havia recentemente finalizados os detalhes do enterro do cantor, que seria realizado no dia de seu aniversário.

O "Rei do Pop" morreu de forma inesperada no dia 25 de junho, após sofrer uma parada cardíaca, e a família dele realizou uma cerimônia pública em homenagem a ele no Staples Center, no centro de Los Angeles, em 7 de julho.

A razão por trás da parada cardíaca de Jackson ainda continua um mistério. O Instituto Médico Legal de Los Angeles concluiu os relatório da autópsia, mas as descobertas continuam em sigilo enquanto a polícia conclui suas investigações.

A polícia apura se a prescrição de remédios para o cantor por parte de um médico que cuidava dele semanas antes da morte pode ter causado o óbito de Jackson.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)