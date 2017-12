Enterro de Lombardi será às 10 horas, em Santo André

O enterro do locutor Luiz Lombardi Neto, de 69 anos, está marcado para as 10 horas desta quinta-feira, 3, no cemitério Vila Pires, em Santo André, no Grande ABC paulista. O cortejo fúnebre seguirá da Câmara Municipal da cidade, onde foi realizado o velório, a partir das 9h30.

A morte de Lombardi foi causada por enfarte agudo do miocárdio, segundo laudo médico assinado pelo médico Fernando Antônio Rodrigues Ramos, citado em nota divulgada pelo SBT. Lombardi morreu na manhã desta quarta, 2, por volta das 8h.

"Não temos o que falar. O nosso coração está apertado com o ocorrido. Lombardi não era apenas um colega, ele era amigo. Faz parte da nossa história. Triste pensar em não escutar a voz dele nos programas, ou andando pela praça do SBT", lamentou Daniela Beyruti, diretora-geral da emissora.

Lombardi era o dono da misteriosa voz que acompanhou o apresentador Silvio Santos por mais de 40 anos. Ele começou sua carreira na década de 60, quando sonhava em ser locutor de futebol, mas acabou indo para a televisão. O locutor deixou a esposa Eni, o filho Luiz Fernando, os netos Daniel, Gabriel e Julia, e os irmãos Reinaldo, Carlos e Roberto Lombardi.