Enterro de corpo de D. Lúcia será neste sábado

Dona Lúcia estava em casa e teve uma parada cardíaca depois de sair do banho, nesta sexta-feira, 03. "Estava muito bem de saúde, curtiu a tataraneta, minha filha, no Natal. Fez um poema para ela. Tinha uma memória perigosa! Mas vinha reclamando muito do calor que está fazendo no Rio. Completaria 95 anos no dia 16. Foi uma passagem suave. Foi melhor assim, pois ela sempre dizia que queria morrer dormindo, sem sofrer", disse Sara Rocha, sua bisneta.

Lúcia Mendes de Andrade Rocha nasceu em Vitória da Conquista em 1919. Teve Glauber em 1939 e foi responsável por sua alfabetização. Quando o filho ainda era pequeno, a família mudou-se para Salvador, cidade em que ele desenvolveria seu pendor artístico.

Ela perdeu outros dois filhos (uma, Ana, ainda criança, de leucemia, e outra, a atriz Anecy Rocha, num acidente num elevador, em 1976).

"Mãe coragem" passou décadas guardando tudo que Glauber jogava fora - pegava rascunhos amassados no lixo e passava a ferro, tamanha a idolatria que sentia por ele. Chegou a juntar mais de 100 mil documentos, fotografias e textos (boa parte permanece inédita).

Desde a morte prematura de Glauber, lutou pela preservação e propagação de sua filmografia e vasta produção intelectual. Conseguiu, com a ajuda dos descendentes, patrocínios para restaurar filmes, de Barravento (1962) a A Idade da Terra (1980). Abriu o Tempo Glauber, centro cultural em Botafogo que conta com moderno centro de documentação, batizado com seu nome. Lá fica o arquivo amealhado por dona Lúcia.

O espaço - usado para seu velório - é mantido com dificuldade pela família, que não conta com apoio de governos ou empresas. Recentemente, conseguiu-se promessa de verba do Ministério da Cultura, mas a instituição ainda não recebeu o dinheiro. "Minha meta é reunir e divulgar toda a obra do Glauber. Guardar papel eu sabia fazer, mas isso eu não sei", brincou dona Lúcia numa entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo em 2009.

Ela foi a grande incentivadora de Glauber. Quando ele filmou Barravento, na Bahia, ela cozinhava para todo o set. Para Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) - o seu preferido - e O dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (1968), fez alguns figurinos.