Enterprise da Nova Geração é vendida por mais US$ 500 mil O Capitão da Frota Estelar, Jean-Luc Picard, a comandou. Agora, ela pertence a algum fanático da série "Jornada nas Estrelas". Um modelo da nave estelar Enterprise, usado nas seqüências de "Star Trek: A Nova Geração" foi vendido por US$ 576 mil no sábado em um leilão de fantasias, cenários e objetos dos 40 anos da série de ficção científica "Jornada nas Estrelas". A miniatura de mais de um metro, construída pela Industrial Light and Magic, estreou em 1987 no episódio "Enconter at Farpoint" (Encontro em Longínqua, na versão que foi televisionada no Brasil), e também utilizada em muitos episódios da série (a computação gráfica detalhada só surgiu muito tempo depois), assim como no filme "Star Trek Generations." Mais de mil itens dos arquivos da CBS Paramount Television Studios estiveram à venda durante os três dias de leilão. E os fãs tiraram do bolso um total de US$ 7.1 milhões por mobílias de cenário, orelhas pontudas usadas para caracterizar os Vulcanos (como o senhor Spock) e outros itens. Alguns funcionários do evento que anotavam lances feitos pelo telefone vestiam uniformes da chamada Frota Estelar, e o leilão era transmitido em tempo real pelo site do History Channel. Outras grandes vendas de sábado incluíram um traje espacial pertencente ao personagem Dr. McCoy, do episódio "The Tholian Web" (exibido no Brasil como "A Teia dos Tholianos", episódio da terceira temporada da série clássica), que foi fechado em US$ 144 mil; e uma réplica da cadeira do capitão James T. Kirk, que ficava na ponte de comando da nave Enterprise na primeira temporada de Jornada nas Estrelas. O item foi arrematado por US$ 62.400.