Entenda o caso da Lei das Biografias

2007

Roberto Carlos pede a proibição das vendas de sua biografia Roberto Carlos em Detalhes, escrita por Paulo Cesar de Araújo

2011

O Sindicato Nacional dos Editores de Livros decide entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no STF contra o artigo 20 do Código Civil, que prevê a autorização prévia do biografado

2013

Antes que a Adin seja julgada, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Erasmo Carlos, Roberto Carlos e Djavan, além de Paula Lavigne, formam o bloco Procure Saber para evitar a modificação da lei