Ensina-me a viver

Professores do Brasil, deem sempre exemplos práticos para os seus alunos de porque cargas d'água ele precisa aprender aquilo. Associe o aprendizado com a vida real, com as profissões. Muitos adolescentes e pré-adolescentes não sabem o que vão querer ser da vida, então mostre possibilidades. Eu resolvi fazer teatro e vejo, hoje, o quanto tudo aquilo que eu achava inútil poderia ter servido para mim. Afinal qualquer profissional tem que entender tudo o que acontece em torno de seu trabalho. Eu, como ator, preciso saber da iluminação do teatro, de maquiagem, de câmera, de roteiro, de movimentação em cena e como uma ação pode interferir no todo...

Mas de que me adianta agora eu me tocar que eu podia ter aprendido muito mais? Eu tinha que ter me dado conta disso lá trás. Alguém tinha que ter mostrado pra mim que tudo vale a pena ser investigado e apreendido. Incentivar o aluno a entender, a pensar, se interessar, é diferente de fazer o aluno estudar. Estudar é chato. Ninguém gosta de estudar. A gente gosta é de saber. Ainda mais com a internet, onde o conhecimento está muito mais ao alcance. Eu não preciso do professor pra me dizer como uma célula se reproduz, o Google me dá essa resposta. E no meu quarto ainda por cima. Porque o aluno não precisa de respostas, ele precisa de perguntas. Ele precisa querer saber. O desafio do professor é fazer uma mitocôndria instigar alguém. Isso que é desafio!