Ensaio sobre a Cegueira, uma parábola

16 H NA GLOBO

(Doubting Thomas: Lies And Spies). EUA, 2008. Direção de Mark Blutman, com Forrest Landis, Annasophia Robb.

Garoto que vive contando lorotas tenta resgatar a filha do presidente dos EUA, que foi sequestrada, mas ninguém lhe dá crédito. O tema já foi visto no cinema de Hollywood, e em filmes de maior relevância artística. Reprise, colorido, 100 min.

Teza

22 H NA CULTURA

(Teza). Alemanha/Etiópia/França, 2008. Direção de Haile Gerima, com Aaron Arefe, Abiye Tedla, Takelech.

A emissora reprisa, agora dublado, o épico sobre a Etiópia do diretor Gerima. Ele conta a história de um médico e intelectual que faz sua formação na Europa e retorna à África cheio de ideias para melhorar a vida de seu povo, mas se choca com a intransigência dos militares no poder. Grandes cenas, prêmios de roteiro e especial do júri no Festival de Veneza. Colorido, 130 min.

Cruz e Sousa - O Poeta

do Desterro

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2000. Direção de Sylvio Back, com Kadu Carneiro, Marcelo Perna, Maria Ceiça, Léa Garcia.

Outra coincidência? A TV Brasil pega carona no Dia da Consciência Negra e apresenta o belo docudrama de Sylvio Back sobre o poeta simbolista Cruz e Sousa, que sofreu na pele a dor e o preconceito de ser um grande intelectual numa época em que o negro recém se libertava das amarras da escravidão. A coincidência - estreia hoje nos cinemas o novo Sylvio Back, O Contestado - Restos Mortais, que marca o retorno do cineasta à sua segunda ficção, A Guerra dos Pelados. Reprise, colorido, 86 min.

Garotas Malvadas

23 H NA REDE BRASIL

(Pretty Persuasion). EUA, 2005. Direção de Marcos Siega, com Evan Rachel Wood, David Wagner.

Garota mimada - e manipuladora - convence colegas a apoiá-la num processo de assédio sexual contra seu professor. Uma jornalista interessa-se pelo caso, pela repercussão que poderá ter na própria carreira. O pai da jovem também se preocupa pela repercussão negativa do affair em seus negócios. O material complexo ganha tratamento simplificador por parte do diretor Siega. Reprise, colorido, 109 min.

Harry Potter e o Enigma do Príncipe

23 H NO SBT

(Harry Potter and the Half Blood Prince). EUA, 2009. Direção de David Yates, com Daniel Radclyffe, Rupert Grint, Emma Watson, Michael Gambon, Ralph Fiennes, Alan Rickman, Maggie Smith, Robbie Coltrane.

Por mais importantes que tenham sido as contribuições de diretores como Alfonso Cuaron e Mike Newell, a série adaptada dos livros de J.K. Rowling encontrou em David Yates o seu melhor realizador. Ele deu um upgrade ao relato e a seus personagens, mostrando aqui a garotada de Hogwarts em plena ebulição da adolescência, e num momento em que o sinistro Voldemort consolida seus poderes e ameaça Harry Potter. Reprise, colorido, 153 min.

Camboja, Terra das Almas

Errantes

0H45 NA CULTURA

(La Terre Dês Ames Errantes). França, 2000. Direção de Ritthy Panh.

No ano de 1999, no Camboja devastado, populares empobrecidos - camponeses, soldados desmobilizados, famílias sem recursos - trabalham na única atividade disponível. Eles cavam uma vala de um metro na qual será enterrado o primeiro cabo de fibra ótica do Sudeste Asiático. A chamada 'rodovia da informação' não representava apenas uma possibilidade de sobrevivência imediata - era também a promessa de um novo tempo para o país que sofrera com a ditadura de Pol Pot e do Khmer Rouge. O diretor Ritthy Panh tem sido um revisor crítico daquela era. Reprise, colorido, 100 min.

Vingança Sem Limites

2H45 NA BAND

(Doing Hard Time). EUA, 2004. Direção de Preston A. Whitmore II, com Boris

Kodjoe, Michael K. Williams, Sticky Fingaz, Reagan Gomez-Preston.

Pai desesperado faz-se prender como parte do projeto para se vingar de traficantes que provocaram fogo cruzado, durante o qual seu filho de 7 anos morreu. Boris Kodjoe bate e arrebenta. É mais um brucutu sem o menor talento para expressar emoção. Reprise, colorido, 101 min.

TV Paga

Expresso para o Inferno

17H05 NO TCM

(Runaway Train). EUA, 1985. Direção de Andrei Konchalovski, com Jon Voight, Eric Roberts, Rebecca DeMornay, John P. Ryan e Kenneth McMillan.

Dois fugitivos da cadeia escondem-se num trem que, coincidentemente, fica desgovernado quando o maquinista morre do coração. O segundo filme americano do russo Konchalovski (após Os Amantes de Maria) baseia-se em romance de Akira Kurosawa. Possui ação até demais, mas com o mestre japonês com certeza teria mais densidade e seria melhor. Reprise, colorido, 111 min.

Ensaio sobre a Cegueira

19H50 NO TELECINE CULT

(Blidness). Canadá, Brasil, Japão, 2008. Direção de Fernando Meirelles, com Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover, Gael García Bernal,

Alice Braga, Yusuke Iseya, Sandra Oh.

O filme que Meirelles queria fazer antes de Cidade de Deus, mas o escritor José Saramago, na época, não quis liberar os direitos de seu romance. O projeto chegou ao cineasta por outra via (um produtor do Canadá). Doença misteriosa provoca a cegueira de várias pessoas que são isoladas pelo governo, incluindo um especialista de olhos (mas a mulher dele conserva a visão). Grandes cenas (e visual) recriam um mundo à beira do caos, mas a parábola desconcerta, para se dizer o mínimo. Reprise, colorido, 121 min.