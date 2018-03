Ensaio de Michael Jackson vai virar filme

A produção do filme será feita a partir de um vasto material de ensaios e bastidores gravados no Staples Center, em Los Angeles, Califórnia, e no The Forum, em Inglewood, Califórnia, quando o cantor e sua equipe ensaiavam para a turnê This Is It uma maratona de 50 shows que Michael pretendia fazer no palco da O2 Arena, em Londres.

O filme irá além dos ensaios, e trará imagens raras, entrevistas com pessoas ligadas a Michael, retrospectiva da carreira do cantor, bem como toda a preparação feita para a série de shows na Inglaterra. O dinheiro arrecadado no lançamento do filme irá beneficiar a Michael Jackson Family Trust, entidade citada no testamento do cantor.

Enquanto isso, a morte de Michael, em 25 de junho, continua gerando especulações e as investigações prosseguem. Um ícone de gerações, sua morte chocou milhares de pessoas e, por meio das imagens de "This Is It", fãs e admiradores da música de Michael, acreditam os produtores, poderão se sentir próximos ao palco onde estaria o astro pop. Durante sua carreira, o cantor vendeu cerca de 750 milhões de álbuns em todo o mundo. Thriller foi reconhecido como o mais vendido da história pelo Guinness Book of World Records, o Livro dos Records. As informações são do Jornal da Tarde.