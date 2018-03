Enrique Iglesias afirma que seus fãs não sabem que é seu pai O cantor espanhol Enrique Iglesias, filho do veterano Julio Iglesias, acredita que seus fãs não sabem quem é seu pai, apesar de ele ser considerado um dos grandes nomes da música mundial. "Enquanto isso meus admiradores não sabem quem é na realidade Julio Iglesias", afirma Enrique Iglesias em entrevista publicada pela revista feminina alemã "Für Sie" ("Para Ela"). O cantor, de 32 anos, mostra-se orgulhoso de ter começado sua carreira musical sem a ajuda de seu pai, ao oferecer suas primeiras gravações usando um pseudônimo para não ser reconhecido. Quanto a sua imagem como símbolo sexual, Enrique Iglesias assegura que não tem intenção de seguir os passos de seu pai, que sustenta a fama de grande conquistador. Além disso, desmente a possibilidade de se casar com sua atual namorada, a tenista Anna Kournikova. "Não confio na instituição do casamento. Esse modelo de vida está superado", justifica-se. No entanto, o astro espanhol não descarta uma união que possa durar muitos anos. "Consigo me imaginar muito bem com filhos um dia. Acho que certamente seria um bom pai", afirma.