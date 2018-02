Enrique Diaz reinaugura teatro em SP com três produções

A admiração pelo escritor, contudo, parece longe de se esgotar. A partir do dia 13, Diaz aporta em São Paulo com os dois espetáculos e mostra uma prévia da que deve ser a sua próxima incursão por esse universo: o monólogo "Monster". A programação, intitulada Mostra Daniel MacIvor, marca a reabertura do Teatro Alfredo Mesquita, sala que mereceu uma extensa reforma.

"Muito do que ele escreve bate com o que sinto, com a minha maneira de entender teatro", diz o diretor, ator e fundador da Cia. dos Atores. À frente do renomado coletivo, Diaz construiu uma carreira pautada, em muitos sentidos, pela desconstrução. Com "Ensaio.Hamlet" (2004) esfacelou a peça canônica da dramaturgia universal. Em "A Gaivota - Tema para um Conto Curto" (2007) manteve a lógica, lançando-se a uma leitura anárquica do clássico de Anton Chekhov.

Com MacIvor, o encenador permanece no território que aparentemente lhe é tão caro: persevera na trilha da metalinguagem, da pesquisa de códigos e da quebra das expectativas do público. Não precisa, porém, empreender nenhuma "desmontagem". Encontra esteio pronto para trafegar por essa seara. "É bom ter o apoio dessa estrutura tão sofisticada. Isso me trouxe uma facilidade. Não tenho que subverter o que ele escreve", comenta.

A complexidade estrutural é um traço que atravessa as criações do dramaturgo. Tanto em "In on It" quanto em "A Primeira Vista" existe uma aura de simplicidade. Situações cotidianas. Diálogos cristalinos. Mera aparência. A suposta despretensão recobre um jogo intrincado. Com evoluções e recuos no tempo, múltiplos planos narrativos. Pistas que o espectador é convocado a reunir para surpreender-se ao final. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

MOSTRA DANIEL MACIVOR

Teatro Alfredo Mesquita (Av. Santos Dumont, 1.770). Grátis. De 13 a 15, "A Primeira Vista"; 20 a 22 e de 27 a 29, "In on It"; 3 a 5/8, "Monster".