Enorme multidão assistirá ao funeral de Michael Jackson em LA

Cantores da pop music como Mariah Carey, Usher e Jennifer Hudson irão se unir a veteranos do R&B como Smokey Robinson, Lionel Richie e Stevie Wonder, enquanto estrelas do esporte como Kobe Bryant e outras celebridades, como Brooke Shields, também devem estar presentes.

Cerca de 18.000 fãs e amigos irão se reunir na arena esportiva Staples Center e num teatro próximo dele para duas horas de cerimônia em homenagem ao popstar Michael Jackson, que morreu no dia 25 de junho após ter sofrido um ataque cardíaco em sua mansão em Los Angeles.

A polícia avalia que mais de 250.000 pessoas irão se abarrotar do lado de fora da arena para homenagear o cantor de "Thriller" e ex-integrante do lendário Jackson 5, que morreu aos 50 anos.

"Esta é certamente uma ocasião importante que é provavelmente tão grande, senão maior, do que quando Elvis (Presley) morreu", disse Steve Howard, um morador de Glendale, na Califórnia, que ganhou um ingresso para a cerimônia em um sorteio online.

"O impacto que ele teve na música americana e na música mundial cruzou todos os limites", disse Howard, que aguarda a cerimônia para assistir as performances de amigos de Jackson e companheiros cantores, além de tributos ao popstar.

Duas pessoas que não estarão na homenagem são a ex-mulher de Michael Jackson, Debbie Rowe, que disse na segunda-feira que sua presença poderia ser uma distração, e a amiga de muito tempo de Jackson, a atriz Elizabeth Taylor, que disse que foi solicitada para discursar, mas que estava muito abatida pelo luto.