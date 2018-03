ENIGMA TOM CRUISE

Tom Cruise é parte do imaginário popular. O nome do ator está associado aos mais diversos assuntos na mente de cada um de nós: de cenas de ação explosivas, icônicos filmes até o sofá de Oprah, cientologia e a vida pessoal conturbada. E é inegável a sua ligação com a cultura pop.

Com 32 anos de carreira, o ator de 50 anos retorna aos cinemas em mais um blockbuster. Tom Cruise é Jack Reacher. O novo filme produzido e estrelado pelo americano é a adaptação do best-seller do autor britânico Lee Child - uma série de 17 livros. Sucesso na América, mas pouco conhecido no restante do mundo, traz a história de um ex-militar que busca fazer justiça com as próprias mãos.

Esta adaptação - do nono livro da série, O Último Tiro - traz Cruise no papel do ex-militar investigando o responsável pela morte de cinco pessoas em uma cena inicial de tirar o fôlego.

Jack Reacher - O Último Tiro, 35.º da carreira de Cruise, é uma declaração do objetivo do ator. A ideia de que Jack Reacher seria sua sombra, publicada por alguns tabloides, associa a imagem do ator à de um forasteiro, banido e criador de problema. "Ele é uma versão moderna do antigo lendário personagem, o nobre sozinho, um estranho misterioso", revelou Lee Child, tornando inevitável a associação de Cruise e Reacher.

O ator, que estourou no cinema dançando no filme Risky Business em 1983, vem de família pobre e atingiu o sucesso pela sua extrema persistência e extrema ambição. Seus filmes, no total, arrecadaram quase US$ 5,5 bilhões de bilheteria no mundo e ele se tornou uma das maiores estrela de Hollywood. Entretanto, sucessivos escândalos relacionados com sua vida pessoal, incluindo a controversa religião cientologia, afetaram sua imagem.

Em tempos em que o termo "estrela de cinema" foi abalado por conta da recessão da indústria e a forte influência da internet e TV - sem falar nas franquias que invadiram as bilheterias - Tom Cruise é sem dúvida a última das estrelas do cinemão.

O filme traz perseguições de carro e trabalho de detetive no estilo CSI. Tudo que sabemos sobre Jack Reacher é o seu nome, provavelmente falso. Talvez por isso, Cruise tenha ficado tão atraído em viver o personagem - o ator só poderia sonhar com tamanha liberdade. "Ele tem o próprio código moral", disse o ator em Londres. "Sou fã dos livros, dá vontade de ler mais e mais", afirmou Cruise, que também assume a maioria das cenas de ação. Sobre a polêmica gerada pelos fãs do livro que não gostaram de sua escalação - Reacher teria 2 m e Tom apenas 1,70 - ele explica: "Os fãs são apaixonados pelo personagem e eu entendo. Mas ele não é somente uma forca bruta, mas também uma força perspicaz. É um Sherlock Holmes na era digital. E o filme é puro entretenimento. Se o público quiser que eu faça mais filmes de Reacher eu farei, com certeza", conta o ator que está no Reino Unido filmando o longa de ficção científica All You Need Is Kill.

Aos 81 anos, Robert Duvall, o lendário ator de clássicos como Apocalypse Now, tem um papel pequeno no filme. Ele trabalhou com Cruise há 22 anos em Dias de Trovão. O que teria mudado em Cruise após tantos anos? "É o mesmo cara, agradável e boa gente", recordou ele, afirmando que só está no filme porque Cruise o convidou.

A atriz britânica Rosamund Pike, de 33 anos, parceira de Cruise como a advogada Helen, é toda elogio ao colega. "Tom é aberto e tranquilo demais. Nós ensaiamos bastante. Ele é um ator muito presente", informou ela. "Nós conversávamos sobre família, música, esportes, restaurantes e carros. Ele é superapaixonado por carros", acrescenta. "Steve McQueen foi o único ator antes de Cruise a dispensar dublês nas cenas de ação,você sabia?", disse com empolgação.

Teste. 2013 será um teste para o ator após um ano difícil, entre o divórcio de sua terceira mulher, Katie Holmes, o fracasso do musical Rock of Ages e a perda do diretor e amigo Tony Scott, com quem trabalhava na sequência de Top Gun. Seus próximos dois filmes serão de ficção científica: Oblivion e All You Need Is Kill.

"Jack Reacher é um herói da era analógica nos tempos digitais", conclui o ator com o sorriso que é a sua marca registrada, revelando talvez muito mais do que apenas um personagem.