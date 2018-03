Engarrafando nuvens com o velho Lua

16 H NA GLOBO

(Rat Race). EUA, 2001. Direção de Jerry Zucker, com Rowan Atkinson, John Cleese, Whoopi Goldberg, Cuba Gooding Jr., Seth Green, Jon Lovitz.

Grupo de milionários reúne-se em Las Vegas e inventa novo jogo - uma corrida cheia de imprevistos. Quem ganhar, receberá mais dinheiro do que já tem. O diretor Jerry Zucker integrou com seu irmão David e com Jim Abrahams o trio responsável pela explosão do besteirol em Hollywood nos anos 1980 e 90. Jerry não deixa de ter feito aqui o seu Deu a Louca no Mundo, pegando carona na comédia famosa de Stanley Kramer nos anos 1960. Reprise, colorido, 125 min.

Dorfpunks

22 H NA CULTURA

(Dorfpunks ). Alemanha, 2009. Direção de Lars Jessen, com Cecil von Renner, Ole Fischer, Pit Bukowski.

A emissora reprisa dublado o longa que apresentou com legendas quarta-feira, no horário da Mostra.. Garoto que vive com a família numa área isolada do norte da Alemanha descobre, tardiamente, a cultura punk. A credencial é a própria chancela da Mostra. Reprise, colorido, 87 min.

Uma Longa Viagem

22 H NA TV BRASIL

Brasil, 2011. Direção de Lucia Murat, com Caio Blat.

Documentário. Docudrama, o longa de Lúcia Murat reconstituiu uma história familiar - por meio de sua militância política e do desbunde do irmão que se envolveu com drogas, a diretora termina por homenagear o grande ausente, o terceiro deles, que morreu. Um filme talvez supervalorizado, do qual se pode não gostar, mas que, como toda obra da autora, impõe respeito. Inédito, colorido, 95 min.

Muita Calma Nessa Hora

22H15 NA GLOBO

Brasil, 2010. Direção de Felipe Joffily, com Andreia Horta, Debora Lamm, Fernanda Souza, Gianne Albertoni, Louise Cardoso, Laura Cardoso.

Um inédito brasileiro na TV Brasil, outro para fechar o Festival Nacional da Globo. Uma comédia - sobre trio de amigas que enfrenta momento de decisão. Para relaxar, tomam a estrada, rumo à praia, e dão carona e garota que procura pelo pai, que desapareceu. O diretor Joffily, de Ódiquê?, aposta na conquista do público jovem e enche seu filme de comediantes da nova geração -_ Bruno Mazzeo, Leandro Hassum, Marcelo Adnet, etc. Dá para rir, você vai ver. Colorido, 92 min.

Constantine

22H45 NO SBT

(Constantine). EUA, 2005. Direção de Francis Lawrence, com Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia Labeouf, Tilda Swinton, Djimon Hounsou.

Demônios estão à solta na Terra e induzem ao suicídio a irmã gêmea de Rachel Weisz. Na verdade, o suicídio é pretexto para que ela chame Keanu Reeves, na pele de Constantine, o exorcista que acaba de chegar do inferno - e é para lá que vai o público. Êta, filme ruim. Os efeitos não chegam a servir como compensação. Reprise, colorido, 121 min.

Vanilla Sky

23 H NA REDE BRASIL

(Vanilla Sky). EUA, 2001. Direção de Cameron Crowe, com Tom Cruise, Penélope Cruz, Cameron Diaz, Kurt Russell, Jason Lee, Timothy Spall, Tilda Swinton.

Os bastidores da produção foram bem mais interessantes que o filme, propriamente dito. Para adquirir os direitos do espanhol Preso na Escuridão, de Alejandro Amenábar, o astro e produtor Tom Cruise financiou Os Outros para o cineasta - e foi seu presente de despedida para Nicole Kidman, de quem se separou para ficar com Penélope Cruz, mas a união não durou muito. O próprio Cruise faz o homem que é atingido por amante ciumenta e cuja vida entra em pane. O que ocorre com ele é sonho ou realidade? Penélope participou do original, em língua espanhola, mas, no filme, não há para ninguém - Cameron Diaz rouba a cena. Não adianta muito. Falta um centro, o espectador tem a impressão de estar no limbo. Reprise, colorido, 137 min.

Gritos do Além

2H20 NA REDE BRASIL

(The Last Sign). França/ Reino Unido/ Canadá, 2005. Direção de Douglas Law, com Andie MacDowell, Samuel Le Bihan, Tim Roth.

Andie MacDowell é atormentada pelo fantasma do ex-marido e sua presença se torna ainda mais forte quando ela se envolve com sujeito misterioso, para quem alugou uma casa anexa à sua. O que o falecido está querendo lhe dizer? E o que é o último símbolo do título original? O horror, o horror. Reprise, colorido, 86 min.

TV Paga

O Homem Que Engarrafava

Nuvens

16 H NO CANAL BRASIL

Brasil, 2008. Direção de Lírio Ferreira.

A permanência em cartaz - e a próxima exibição, na Globo, como minissérie - de Gonzaga, De Pai pra Filho, de Breno Silveira, torna ainda mais atraente o belo documentário sobre Humberto Teixeira. Humberto quem? Compositor, advogado, deputado federal e criador de leis sobre direito autoral, ele foi parceiro de Luiz Gonzaga na criação de letras de clássicos da música brasileira. O documentário é uma produção de sua filha, a atriz Denise Dumont, que busca entender esse pai com quem teve uma relação complicada. Denise também poderá ser vista, em sua imitação de Carmem Miranda, no divertido A Era do Rádio, de Woody Allen, às 22 horas no TCM. Reprise, colorido e preto e branco, 106 min.