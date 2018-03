Enfermeira que atendeu trote sobre duquesa Kate é encontrada morta

A morte, que a polícia disse estar tratando como não explicada, ocorre dias após o hospital King Edward VII ter se desculpado por ter caído em uma pegadinha de uma estação de rádio australiana e contado detalhes sobre a condição de saúde de Kate.

"É com grande pesar que confirmamos a trágica morte de uma integrante de nossa equipe de enfermagem, Jacintha Saldanha", disse o hospital em comunicado.

"Podemos confirmar que Jacintha foi recentemente vítima de um trote no hospital. O hospital estava a apoiando", acrescentou o comunicado.

A polícia disse que foi chamada às 9h35 do horário local (7h35 de Brasília) porque uma mulher tinha sido encontrada inconsciente perto do hospital. A mulher foi declarada morta no local por um médico da ambulância.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O anúncio na segunda-feira de que Kate está grávida de um futuro herdeiro ou herdeira do trono britânico provocou um frenesi na mídia e gerou interesse mundial.

(Reportagem de Tim Castle e Peter Schwartzstein)