Enfarte mata o ator Igor Zuvela aos 28 anos Morreu hoje em conseqüência de um enfarte o ator Igor Zuvela, de 28 anos. Internado ontem por volta das 15 horas no Hospital São Paulo, ele morreu às 5 da manhã. Seu corpo, velado a partir das 19 horas de hoje e durante toda a noite, no Cemitério de Vila Alpina. O enterro será amanhã, no mesmo local, às 8 horas. Sem dúvida o teatro perde um talentoso jovem ator. Na montagem da comédia A Mandrágora, do Grupo Tapa - que estava em cartaz no Teatro Artur Azevedo, no bairro da Mooca, onde nasceu -, Zuvela atraía o olhar dos espectadores, e provocava gargalhadas, no papel de um criado. Secundário na trama, destacava-se na encenação dirigida por Eduardo Tolentino. Levado ao Tapa pelo ator André Garolli, de quem foi aluno, Zuvela trabalhou como ator em Major Bárbara e em Os Executivos, mas foi em A Mandrágora que revelou seu talento cômico. Deixou um filho, João Lucas, de 5 anos. Amigos e familiares pedem ajuda para pagar a conta do hospital, cujo custo total ultrapassa R$ 20 mil. Depósitos podem ser feitos na agência 0553 do Banco Itaú, na conta 43821-9.