Energia e sutilezas a serviço de Villa-Lobos

A 42ª edição do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão surpreendeu por sua capacidade de não baixar o nível, mesmo pressionada por cortes de verbas e outras perversas trombadas burocráticas de bastidores. Encerrado domingo à tarde na Sala São Paulo com concerto da Orquestra de 116 bolsistas regida por Cláudio Cruz, o festival fez deles o foco central do evento. Corretamente, porque tem como missão proporcionar-lhes experiência pedagógica e artística memorável que lhes marque seu futuro de músicos profissionais. O resto é perfumaria.

A estratégia de levar a orquestra de bolsistas na última semana a concertos, a partir de 16 passado, em Campos e outras quatro cidades, ofereceu-lhes o que as orquestras profissionais brasileiras em geral não dispõem: tempo adequado de ensaios. Eles receberam as partes um mês antes do início do festival e ensaiaram por uma semana antes da maratona: 5 dias de ensaios intensivos e 6 concertos. É isso que amadurece, dá forma a uma interpretação. Para se ter uma idéia, a Osesp só ensaia na terça e quarta o programa da quinta-feira (fora o ensaio aberto ao público, mas este não conta porque maestro algum puxaria publicamente as orelhas dos músicos).

Não existe milagre. Com o volume adequado de ensaios, o resultado sempre será no mínimo bom. Que delícia curtir os "meninos" e "meninas" esmerilhando no Choros nº 6 de Villa-Lobos - os primeiros de cada naipe tocaram afinados, sem derrapagens. E as cordas, especialidade do regente, deram show. Passaram com louvor no difícil teste que é esta obra-prima do Villa, com direito a sutilezas nem sempre vistas nos profissionais.

No mais, a Suíte Études sur Paris foi a maneira mais comovente (e competente) de se homenagear o compositor Almeida Prado, morto no final do ano passado e um dos grandes criadores musicais contemporâneos.

Nesse contexto, o Concerto nº 5 de Beethoven não constituiu o ponto mais alto do concerto. José Feghali tocou tudo certinho. O entrosamento com a orquestra foi também muito bom. Mas a eletricidade ficou mesmo com Villa e Almeida Prado, dois criadores que sabem mexer com todos os tipos de ouvidos.

Foco. Depois do mergulho na música contemporânea em 2010, os atropelos de bastidores do primeiro semestre deste ano indicavam um festival menos atrevido. Mesmo com cortes evidentes no orçamento, a inovação ficou por conta da fórmula inédita de destaque para a orquestra de bolsistas; e manteve-se o eixo na música de hoje. A parceria com o Arditti (melhor quarteto de cordas do mundo em música viva) nas aulas de composição de Silvio Ferraz resultou na gravação de cinco obras inéditas dos alunos do curso. E o melhor: Irvine Arditti autorizou o lançamento das obras em CD, que, claro, precisam completar-se com a excepcional Litania, obra de Ferraz dedicada a Almeida Prado e por eles mundialmente estreada em concerto. Está aí um CD que teria a cara do Festival de 2011.

Três outros concertos antológicos completaram o foco na música contemporânea: o Quarteto Arditti, com peças recentíssimas de Ferneyhough e Manoury; o quinteto de sopros nova-iorquino Imani Winds, com obras de Jason Moran e Paquito D"Rivera; e o grupo belga Het Collectief, que com a soprano Jacqueline Janssen e o regente Reinbert de Leeuw fizeram um Pierrot Lunaire (Schoenberg) de arrepiar e uma versão esplêndida do Quarteto para o Fim dos Tempos (Messiaen).