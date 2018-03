Endemol lança seriado para web em parceria com MSN A produtora holandesa de TV Endemol, conhecida mundialmente por ter criado o reality show Big Brother, lançou no fim de semana a sua primeira série para a internet: Kirill. Realizada em parceria com a versão britânica do portal MSN, a atração é uma ficção científica estrelada por David Schofield (Piratas do Caribe). Na história, ele é um cientista sobrevivente de um terrível experimento nuclear ocorrido há 50 anos. Isolado da humanidade, ele se comunica com o mundo apenas por meio de um blog. Os blogs são justamente uma ferramenta essencial para quem for assistir à série. Cinqüenta funcionários da Endemol trabalharam nos últimos seis meses a fim de desenvolver na web elementos interativos à trama. O internauta pode descobrir mais informações de Kirill em várias ferramentas do MSN, como a rede social Windows Live Spaces. Blogs "secretos" de outros dois personagens trazem informações cruciais para a história. Co-produzida pela Pure Grass Films, famosa pela websérie de terror Beyond the Rave, Kirill será exibida de segunda a sexta-feira no site http://kirill.uk.msn.com pelas próximas quatro semanas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.