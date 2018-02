Endemol Brasil passa a investir em ficção

Foi por volta de 21h, antes mesmo que o quarto capítulo de Em Família fosse ao ar, que a direção da Globo cravou a decisão de antecipar a chegada da terceira fase da novela para segunda-feira. Houve todo um processo de estica-e-puxa na edição dos capítulos de quinta, sexta e sábado, para se evitar o corte de qualquer cena.

A terceira fase de Em Família originalmente estava prevista para começar lá pelo 10º capítulo. Na prática, a edição dos episódios já havia promovido a antecipação para o oitavo capítulo. Agora, com nova reedição, o elenco medalhão entra em cena já no sétimo dia. Com isso, espera-se cativar a plateia e elevar a audiência.

Em tempo:Em Família marcou 30 pontos no Ibope da Grande São Paulo com o capítulo de quinta-feira, 1 a mais que quarta e terça-feira.

O Show de Michael J.Fox, série exibida aqui pelo Comedy Central, será vista no Brasil em sua temporada completa. Nos Estados Unidos, o título teve sua produção interrompida, sem que os episódios ainda inéditos fossem ao ar.

A mudança de canais no line up da NET, ocorrida há poucos dias na Grande São Paulo, vem beneficiando muito canal que antes ficava perdido no line up. Glitz e E! são dois exemplos desse efeito.

Um canal que há de se dar bem com a mudança de números da NET é o Gloob. Caçula entre os infantis e ainda engatinhando em audiência, ele foi posicionado entre o Discovery Kids e o Disney.

Breaking Bad chega ao cinema. Vencedora do Emmy, a série inaugura uma programação permanente de séries de TV em cartaz no Cine Olido, em São Paulo. Serão exibidos em sequência dois episódios, às terças, com repetição às sextas, a partir do dia 18, às 17h, com sessão extra no dia 21, às 19h.