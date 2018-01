Endemol Brasil faz reality show com AACD Dona do formato do Big Brother no mundo todo e agora de um reality show exclusivamente brasileiro - Amazônia, que acaba de estrear na Record - a produtora Endemol tem no seu braço local, a Endemol Brasil, uma lista de pelo menos três novos projetos capazes de vingar primeiro no nosso território. Em entrevista à repórter Alline Dauroiz, deste Estado, a diretora-geral da Endemol Brasil, Daniela Busoli, disse que os três já incluem conversas com canais de TV. Um desses envolve diretamente a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), instituição para onde se destinam as arrecadações anuais promovidas por Silvio Santos em seu SBT, via Teleton.