Encontros Estadão & Cultura promovem debates em São Paulo

SÃO PAULO - Começa nesta semana o ciclo de junho dos Encontros Estadão & Cultura. Batizada "Especial Divirta-se", em referência ao guia cultural semanal do Estado, a nova edição do evento contará com palestras de artistas plásticos, músicos, atores, entre outros.

O primeiro encontro acontece na quarta-feira, 15, e promoverá o debate "São Paulo: Cidade do grafite", com Baixo Ribeiro, fundador da Galeria Choque Cultural, e Rui Amaral, artista plástico. O foco da conversa será a arte de rua, movimento cada vez maior e mais reconhecido na capital.

No dia seguinte, 16, serão discutidos os "Movimentos musicais paulistanos hoje", em reunião que contará com Fernando Catatau, do grupo "Cidadão Instigado", e a cantora Tulipa Ruiz.

O último encontro acontecerá na sexta-feira, dia 17 de junho, e os assuntos em pauta serão o teatro e a poesia. A dramaturga Marta Góes e a atriz Regina Braga guiarão a discussão dos temas em "Um porto para Elizabeth Bishop - Debate sobre dramaturgia e leitura de poemas".

Todos os encontros são abertos ao público e tem início às 13 horas, no teatro da Livraria Cultura no Conjunto Nacional, que fica na Avenida Paulista, 2073, bairro da Bela Vista.